Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: рекорд здоровых, рекорд умерших: 504 новых случая и угрожающая ситуация на Львовщине — последняя статистика коронавируса в Украине; Факты вспоминают важные и кровавые сражения Второй Мировой — на территории Украины и трагедию Бабьего Яра, памяти и осмысления которой готовится создание мемориала; украинские предприниматели просят правительство не повышать цену на электроэнергию, это подрывает стабильность целых отраслей и автоматически повысит стоимость жизни всем украинцам.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Теги: ,

По теме

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (08.05.2020)
Факты ICTV. Спорт (08.05.2020)
Факты ICTV. Спорт (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:45 (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 7:15 (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 6:45 (08.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (07.05.2020)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (07.05.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх