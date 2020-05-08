Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: рекорд здоровых, рекорд умерших: 504 новых случая и угрожающая ситуация на Львовщине — последняя статистика коронавируса в Украине; Факты вспоминают важные и кровавые сражения Второй Мировой — на территории Украины и трагедию Бабьего Яра, памяти и осмысления которой готовится создание мемориала; украинские предприниматели просят правительство не повышать цену на электроэнергию, это подрывает стабильность целых отраслей и автоматически повысит стоимость жизни всем украинцам.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.