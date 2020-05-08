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Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.05.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 08.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: рекорд здорових, рекорд померлих: 504 нових випадки і загрозлива ситуація на Львівщині – остання статистика коронавірусу в Україні;  Факти згадують важливі та криваві бої Другої Світової – на території України і трагедію Бабиного яру, пам’яті та осмислення якої готується створення меморіалу;  українські підприємці просять уряд не підвищувати ціну на електроенергію, це підриває стабільність цілих галузей і автоматично підвищить вартість життя усім українцям.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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