Факты ICTV — Выпуск 18:45 (08.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Кабмин сообщил о намерениях введения карантина усиления распространения коронавируса; российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь; второй день новой сессии у народных депутатов выдался очень плодотворным; престижному Гарвардскому университету исполнилось 385 лет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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