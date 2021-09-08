Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.09.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Кабмін повідомив про наміри запровадження карантинних обмежень через посилення розповсюдження коронавірусу; російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь; другий день нової сесії у народних депутатів видався дуже плідним; престижному Гарвардському університету виповнилось 385 років.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.