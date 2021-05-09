Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: День победы над нацизмом во Второй мировой войне, как отмечали в Украине 9 мая; на передовой российские оккупанты из пушки ударили по жилищному сектору Марьинки; Европа ослабляет карантин и открывает двери туристам; в Украине за сутки более пять тысяч больных; на Харьковщине разваливается мост через Печенежское водохранилище.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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