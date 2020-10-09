Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.10.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 5804 инфицированных в сутки, в Киевских больницах заканчиваются места; правительство Испании закрывает Мадрид на 2-недельный карантин; впервые голосовать в условиях пандемии придется украинцам, готова ли страна к испытанию, понимают ли ответственность избиратели.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2020-10-09
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