Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 5804 инфицированных в сутки, в Киевских больницах заканчиваются места; правительство Испании закрывает Мадрид на 2-недельный карантин; впервые голосовать в условиях пандемии придется украинцам, готова ли страна к испытанию, понимают ли ответственность избиратели.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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