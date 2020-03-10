Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой ощутимое обострения, двое погибших и раненые; Италия закрылась от мира до 3 апреля; МАУ существенно сокращает рейсы в 16 стран; в Нидерландах проходит международный судебный процесс по сбитого в небе над Донбассом самолета; Путин поддержал идею обнулить все его предыдущие сроки президентства, он останется во власти до 2036 года.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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