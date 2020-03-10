Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій відчутне загострення, двоє загиблих та поранені; Італія закрилась від світу до 3 квітня; авіакомпанія МАУ суттєво скорочує рейси до 16 країн; у Нідерландах триває міжнародний судовий процес щодо збитого у небі над Донбасом літака; Путін підтримав ідею обнулити всі його попередні терміни президенства, він залишиться у владі до 2036 року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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