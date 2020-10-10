Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: изменение стандартов лечения коронавируса и привлечения к тестированию частных лабораторий; будет ли мир между Азербайджаном и Арменией; обещали новые квартиры вместе с паркингом, но оказалось, что паркинг – это забетонированная крошечный площадка за забором; новые арены для соревнований, гостиницы и тренировки настоящих киберспортсменов будут проходить в столице Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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