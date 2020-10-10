Факти ICTV – Випуск 18:45 (10.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: зміна стандартів лікування коронавірусу та залучення до тестування приватних лабораторій; чи буде мир між Азербайджаном та Вірменією; обіцяли нові квартири разом з паркінгом, але виявилося, що паркінг – це забетонований крихітний майданчик за парканом; нові арени для змаганнь, готелі та тренування справжніх кіберспортсменів відбуватимуться в столиці України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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