Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вслед за школами и кинотеатрами, Украина может ограничить авиасообщение с Германией и Францией и закрыть до 70% пунктов пропуска на границе; на продовольствие наблюдается повышенный спрос, почему не стоит панически покупать гречку с мукой; в Италии рекордное количество больных и жертв — 196 умерли, более 2 тыс. новых зараженных; США закрывают границы для путешественников из Европы, Брюссель не понял такое одностороннее решение.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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