Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: слідом за школами й кінотеатрами, Україна може обмежити авіасполучення з Німеччиною та Францією і закрити до 70% пунктів пропуску на кордоні; на харчі спостерігається підвищений попит, чому не варто панічно купувати гречку з борошном; в Італії рекордна кількість хворих та жертв – 196 померли, понад 2 тис. нових заражених; США закривають кордони для мандрівників з Європи, Брюссель не зрозумів таке одностороннє рішення.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.