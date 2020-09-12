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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Служба безопасности Украины схватила агента ФСБ, который планировал диверсию и убийства бойцов ВСУ; какие кандидаты на местных выборах в Мариуполе; в Беларуси продолжаются протесты; на Николаевщине сгорело 8,5 га заповедника; в Киеве торжественно открыли 25 Международный турнир по художественной гимнастике Кубок Дерюгиной.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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