Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Служба безопасности Украины схватила агента ФСБ, который планировал диверсию и убийства бойцов ВСУ; какие кандидаты на местных выборах в Мариуполе; в Беларуси продолжаются протесты; на Николаевщине сгорело 8,5 га заповедника; в Киеве торжественно открыли 25 Международный турнир по художественной гимнастике Кубок Дерюгиной.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.