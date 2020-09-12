Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Служба безпеки України схопила агента ФСБ, що планував диверсію та вбивства бійців ЗСУ; які кандидати на місцеві вибори у Маріуполі; у Білорусі тривають протести; на Миколаївщині згоріло 8,5 га заповідника; у Києві урочисто відкрили 25 Міжнародний турнір з художньої гімнастики Кубок Дерюгіної.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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