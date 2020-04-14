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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (14.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине количество новых больных и смертей от Covid-19 за сутки уменьшилась. В мире также — положительная динамика, страны смягчают карантин; когда Украина может ослабить ограничения и позволит бизнесу работать; пожар в Чернобыльской зоне Гринпис называет самым опасным за все время.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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