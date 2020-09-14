Факты ICTV — Выпуск 18:45 (14.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине полтысячи классов на самоизоляции; 50 дней перемирия. Что изменилось на передовой; продолжаются переговоры Лукашенко с Путиным. Поддержит ли Кремль непопулярного президента Беларуси; Факты празднуют 20 лет. О звездах, которые родились в нашей редакции, о первых эфирах и казусы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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