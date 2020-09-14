Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні півтисячі класів на самоізоляції; 50 днів перемир’я. Що змінилось на передовій; тривають переговори Лукашенка з Путіним. Чи підтримає Кремль непопулярного президента Білорусі; Факти святкують 20 років. Про зірок, які народились у нашій редакції, про перші ефірі та казуси.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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