Факты ICTV – Выпуск 18:45 (15.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Балаклее снова взрывы, двое погибших и четверо раненых; украинские залежи газа могут обеспечить всю страну; в маршрутках на ходу отпадают двери и колеса, почему инспекторы ничего не могут поделать.

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