Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Балаклії знову вибухи, двоє загиблих і четверо поранених; українські поклади газу можуть забезпечити всю країну; у маршрутках на ходу відпадають двері та колеса, чому інспектори нічого не можуть вдіяти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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