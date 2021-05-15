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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: массовая вакцинация в Моршине. Там привили уже более 60% населения; отечественная наука. Какие они молодые и перспективные ученые, изобретения которых пользуются спросом во всем мире; возможные отставки министров здравоохранения, развития экономики и инфраструктуры. Кто претендует на вакантные кресла.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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