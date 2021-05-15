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Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: масова вакцинація в Моршині. Там щепили вже понад 60% населення; вітчизняна наука. Які вони молоді та перспективні вчені, винаходи яких мають попит в усьому світі; можливі відставки міністрів охорони здоров’я, розвитку економіки та інфраструктури. Хто претендує на вакантні крісла.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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