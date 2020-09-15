Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова увеличилось количество инфицированных коронавирусом за сутки; в парламенте состоялся своеобразный отчет генерального прокурора Ирины Венедиктовой; в Беларуси в оппозиционный Координационный совет уже вошли более 5 тыс. человек; правоохранители рассматривают четыре версии избиения экс-политзаключенного Владимира Балуха.

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