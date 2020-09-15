Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову збільшилась кількість інфікованих коронавірусом за добу; у парламенті відбувся своєрідний звіт генерального прокурора Ірини Венедіктової; у Білорусі до опозиційної Координаційної ради вже увійшли понад 5 тис. людей; правоохоронці розглядають чотири версії побиття екс-політв’язня Володимира Балуха.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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