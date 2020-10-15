Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.10.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: медицинская система страны на грани, но украинцы упорно игнорируют маски и дистанцию; проблемы с теплоснабжением могут почувствовать 45 населенных пунктов, в Киеве начинается отопительный сезон; готовы ли украинские школы и вузы к онлайн системе образования; как определить какие витамины вам необходимы для укрепления иммунитета.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2020-10-15
Теги: Факты 18.45, Факты ICTV