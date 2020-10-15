Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: медична система країни на межі, але українці вперто ігнорують маски та дистанцію; проблеми із теплопостачанням можуть відчути 45 населених пунктів, в Києві розпочинається опалювальний сезон; чи готові українські школи та виші до онлайн системи освіти; як визначити які саме вітаміни вам необхідні для зміцнення імунітету.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.