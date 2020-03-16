Факты ICTV — Выпуск 18:45 (16.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: страна на жестком карантине. В городах закроют все — кроме аптек, продуктовых магазинов и заправок; первый больной коронавирусом в Украине выздоровел; не паниковать, а знать что делать. Мы расскажем куда обращаться — если заподозрили у себя коронавирус; меры безопасности на линии разграничения. Гражданам ограничат сечение КПВВ; Верховная Рада на карантине; украинцы застряли за рубежом; ответственный бизнес во время кризиса.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 15:45.

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