Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: країна на жорсткому карантині. У містах закриють усе – окрім аптек, продуктових магазинів та заправок; перший хворий на коронавірус в Україні одужав; не панікувати, а знати що робити. Ми розкажемо куди звертатися – якщо запідозрили в себе коронавірус; заходи безпеки на лінії розмежування. Громадянам обмежать перетин КПВВ; Верховна Рада на карантині; українці застрягли закордоном; відповідальний бізнес у часи кризи.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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