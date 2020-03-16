Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.03.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: країна на жорсткому карантині. У містах закриють усе – окрім аптек, продуктових магазинів та заправок; перший хворий на коронавірус в Україні одужав; не панікувати, а знати що робити. Ми розкажемо куди звертатися – якщо запідозрили в себе коронавірус; заходи безпеки на лінії розмежування. Громадянам обмежать перетин КПВВ; Верховна Рада на карантині; українці застрягли закордоном; відповідальний бізнес у часи кризи.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2020-03-16
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