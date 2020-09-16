Факты ICTV — Выпуск 18:45 (16.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине два рекорда за цифрами Covid — положительный и отрицательный; на передовой погиб украинский воин; магическая сила телевидения. К 20-летию Фактов мы расскажем, что удалось изменить в Украине благодаря работе наших журналистов; Беларусь и Израиль просят Украину пустить паломников-хасидов; Марина Порошенко возглавила список Европейской солидарности в выборах в Киевсовет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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