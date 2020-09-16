Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні два рекорди за цифрами Covid – позитивний і негативний; на передовій загинув український воїн; магічна сила телебачення. До 20-річчя Фактів ми розкажемо, що вдалося змінити в Україні завдяки роботі наших журналістів; Білорусь та Ізраїль просять Україну пустити паломників-хасидів; Марина Порошенко очолила список Європейської солідарності на виборах у Київраду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.