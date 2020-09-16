Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні два рекорди за цифрами Covid – позитивний і негативний; на передовій загинув український воїн; магічна сила телебачення. До 20-річчя Фактів ми розкажемо, що вдалося змінити в Україні завдяки роботі наших журналістів; Білорусь та Ізраїль просять Україну пустити паломників-хасидів; Марина Порошенко очолила список Європейської солідарності на виборах у Київраду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Теги: ,

По темі

Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (16.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (16.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (16.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (16.09.2020)
Війна за бурштин і ДТП із Зайцевою: 4 найрезонансніші сюжети Фактів ICTV
Війна за бурштин і ДТП із Зайцевою: 4 найрезонансніші сюжети Фактів ICTV
Факти ICTV. Спорт 7:45 (16.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (16.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (16.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (16.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (16.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (16.09.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх