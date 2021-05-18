Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада уволила трех министров — в том числе и главу Минздрава; 98% эффективности. Вакцина Pfizer с такими характеристиками прибывает в Украину; на передовой активизировались вражеские снайперы. В Авдеевке один из них попал в украинского бойца; ужасные реалии жизни в общежитии Киевпастранса. За 3 тыс. грн коммунальных люди не имеют отопления, горячей воды и ремонта.

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