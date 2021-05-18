Факти ICTV – Випуск 18:45 (18.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада звільнила трьох міністрів – зокрема і очільника МОЗ; 98% ефективності. Вакцина Pfizer із такими характеристиками прибуває в Україну; на передовій активізувались ворожі снайпери. Під Авдіївкою один з них влучив в українського бійця; жахливі реалії життя у гуртожитку Київпастрансу. За 3 тис. грн комунальних люди не мають опалення, гарячої води та ремонту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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