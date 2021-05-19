Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: скандал в Верховной Раде. Нового депутата подозревают во владении русским паспортом; Украина на втором месте в Европе по смертности от Covid. И количество инфицированных снова начала расти; Евросоюз готовится принимать туристов из третьих стран — но только вакцинированных; ковидные выплаты медикам снова задерживают; на Житомирщине военные соревнуются в рукопашном бою.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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