Факты ICTV — Выпуск 18:45 (19.05.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: скандал в Верховной Раде. Нового депутата подозревают во владении русским паспортом; Украина на втором месте в Европе по смертности от Covid. И количество инфицированных снова начала расти; Евросоюз готовится принимать туристов из третьих стран — но только вакцинированных; ковидные выплаты медикам снова задерживают; на Житомирщине военные соревнуются в рукопашном бою.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.
2021-05-19
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