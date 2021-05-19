Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: скандал у Верховній Раді. Нового депутата підозрюють у володінні російським паспортом; Україна на другому місці в Європі за смертністю від Covid. І кількість інфікованих знову почала зростати; Євросоюз готується приймати туристів з третіх країн – але тільки вакцинованих; ковідні виплати медикам знову затримують; на Житомирщині військові змагаються у рукопашному бою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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