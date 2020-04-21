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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (21.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смягчения карантинных требований, как страна будет выходить из изоляции; вспышка коронавируса в общежитии на Киевщине, есть умершие; какие страны карантин ослабляют, а где держат жесткие ограничения; бракованные антисептики, что надо знать, чтобы не купить фальсификат.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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