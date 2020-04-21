Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пом’якшення карантинних вимог, як країна виходитиме з ізоляції; спалах коронавірусу в гуртожитку на Київщині, є померлі; які країни карантин послаблюють, а де тримають жорсткі обмеження; браковані антисептики, що треба знати аби не купити фальсифікат.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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