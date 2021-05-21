Факты ICTV — Выпуск 18:45 (21.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховный суд оправдал генерал-майора Назарова по делу о сбивания самолета Ил-76; Израиль и ХАМАС наконец договорились о перемирии; в Киеве люди митинговали у полицейского участка. Требуют наказания правоохранителей, которые избили художника; в Украине начали курсировать европейские автобусы лоукостеры.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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