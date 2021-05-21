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Факти ICTV – Випуск 18:45 (21.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховний суд виправдав генерал-майора Назарова у справі про збиття літака Іл-76; Ізраїль та ХАМАС нарешті домовились про перемир’я; у Києві люди мітингували біля поліцейського відділку. Вимагають покарання правоохоронцям, які побили художника; в Україні почали курсувати європейські автобуси лоукостери.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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