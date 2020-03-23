Факты ICTV — Выпуск 18:45 (23.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент в обращении к украинцам рассказал о международной помощи в борьбе с коронавирусом, поблагодарил врачей и бойцов за самоотверженный труд; 23 марта в Украине 73 подтвержденных случая коронавируса в 9 областях. Минздрав требует от власти введения чрезвычайного положения из-за пандемии; Киев без метро, ​​а с сегодняшнего дня еще и без наземного транспорта, доставляют на работу только работников критической сферы — врачей, продавцов, правоохранителей; в Украине ощутимо дорожают продукты — овощи и фрукты могут подняться в цене вдвое; в Италии шаткая надежда на уменьшение количества жертв коронавируса, за последние сутки почти на 100 смертей меньше; карантин не только убытки, но и новые навыки, знания и опыт, положительные и негативные прогнозы для бизнеса изучали Факты.

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