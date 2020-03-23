Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: президент у зверненні до українців розказав про міжнародну допомогу в боротьбі з коронавірусом, подякував лікарям та бійцям за віддану працю; 23 березня в Україні 73 підтверджених випадки коронавірусу в 9 областях. МОЗ вимагає від влади запровадження надзвичайного стану через пандемію; Київ без метро, а відсьогодні ще й без наземного транспорту, доправляють на роботу лише працівників критичної сфери – лікарів, продавців, правоохоронців; в Україні відчутно дорожчають харчі – овочі і фрукти можуть піднятись у ціні вдвічі; в Італії хистка надія на зменшення кількості жертв коронавірусу, за останню добу майже на 100 смертей менше; карантин не лише збитки, а й нові навички, знання й досвід, позитивні та негативні прогнози для бізнесу вивчали Факти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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