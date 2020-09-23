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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (23.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию и таки вступил в должность президента Беларуси шестой раз подряд; в Украине за сутки почти 3,5 тыс. инфицированных, 63 больных умерли, госпитализированных — 711; на полигоне Широкий Лан в Николаевской области состоялась практическая часть командно-штабных учений Объединенные усилия-2020.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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