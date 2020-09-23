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Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію і таки заступив на посаду президента Білорусі шостий раз поспіль; в Україні за добу майже 3,5 тис. інфікованих, 63 хворих померли, госпіталізованих – 711; на полігоні Широкий Лан на Миколаївщині відбулась практична частина командно-штабних навчань Об’єднані зусилля-2020.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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