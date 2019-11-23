Факты ICTV – Выпуск 18:45 (23.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: День памяти жертв Голодомора; на Украину надвигается непогода, обещают ветер такой силы, что будет вырывать деревья с корнем; во Львовской области людям дали отопление с задержкой в месяц; успешная трансплантация почки в районной больнице, ради этой операции местные медики стажировались полгода за рубежом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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