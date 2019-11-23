Факти ICTV – Випуск 18:45 (23.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: День пам’яті жертв Голодомору; на Україну насувається негода, обіцяють вітер такої сили, що вириватиме дерева з корінням; у Львівській області людям дали опалення із затримкою у місяць; успішна трансплантація нирки в районній лікарні, заради цієї операції місцеві медики стажувалися півроку за кордоном.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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