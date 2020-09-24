Факты ICTV — Выпуск 18:45 (24.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине рекордное количество пациентов, которые преодолели коронавирус; в мире уже более 32 млн инфицированных; в аэропорту Ужгорода восстановится регулярное авиасообщение; украинские студенты требуют удешевить контракт на обучение из-за дистанционного режима; экологи вернули в дикую природу двух пеликанов, которые развлекали посетителей ресторана.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.