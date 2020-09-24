Факти ICTV – Випуск 18:45 (24.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні рекордна кількість пацієнтів, які подолали коронавірус; у світі вже понад 32 млн інфікованих; в аеропорту Ужгорода відновиться регулярне авіасполучення; українські студенти вимагають здешевити контракт на навчання через дистанційний режим; екологи повернули в дику природу двох пеліканів, які розважали відвідувачів ресторану.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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