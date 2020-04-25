Факты ICTV — Выпуск 18:45 (25.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как Украина будет выходить из карантина; посещать кладбища в поминальные дни запрещено; кого и за что уволили в высшем руководстве страны; что ожидает туристическую отрасль и украинских путешественников.

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