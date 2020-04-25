Факти ICTV – Випуск 18:45 (25.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як Україна виходитиме з карантину; відвідувати кладовища в поминальні дні заборонено; кого і за що звільнили у вищому керівництві держави; що очікує на туристичну галузь та українських мандрівників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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