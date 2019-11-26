Факты ICTV – Выпуск 18:45 (26.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Олег Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте и выступил с важным посланием; Москва продолжает шантаж. Как идут переговоры о транзите газа Украине; цены на свет расти не будут. Импорт электроэнергии умерил аппетиты монополистов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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