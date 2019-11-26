Факти ICTV – Випуск 18:45 (26.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Олег Сенцов отримав премію Сахарова у Європарламенті і виступив з важливим посланням; Москва продовжує шантаж. Як тривають переговори про транзит газу Україною; ціни на світло не зростатимуть. Імпорт електроенергії стримав апетити монополістів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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