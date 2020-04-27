Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине количество инфицированных в сутки уменьшилось; во Франции и Италии цифры смертности самые низкие за последние полтора месяца; в правительстве рассказали, когда откроют продовольственные рынки.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45

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